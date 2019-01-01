صلاح يبحث عن ذكريات بوشكاش وتألق الديربيات أمام إيفرتون

محمد صلاح يحل ضيفًا مع ليفربول على فريق إيفرتون في ملعب جوديونسون بارك في ديربي الميرسيسايد ضمن لقاءات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يخوض النجم المصري محمد صلاح مباراة صعبة رفقة فريقه ليفربول أمام نظيره إيفرتون ضمن لقاءات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

يأتي هذا الديربي ليكون الثاني هذا الموسم حيث انتهى ديربي الذهاب في ملعب أنفيلد بفوز ليفربول بصعوبة بهدف غريب في الدقيقة الأخيرة عن طريق البديل أوريجي.

محمد صلاح فشل في التسجيل خلال مباراة الدور الأول، لكن ذلك ليس بالأمر الاعتيادي بالنسبة للنجم المصري في مباريات الدريبيات، بالأخص أمام إيفرتون.

النجم المصري لديه تاريخ جيد أمام الضيوف رغم عدم تسجيل محمد صلاح أو صناعته للأهداف في اللقاء الأخير الذي أقيم على الأنفيلد قبل أشهر.

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جزء كبير من التاريخ الكبير الذي يملكه صلاح أمام إيفرتون يمثل في جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العام الماضي بالعالم، والتي حققها على حساب الجيران وفي منافسة مع نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وغيرهم.

الجائزة كانت الأولى لمحمد صلاح على المستوى العالمي والوحيدة حتى الآن بعد أن حل ثالثًا في ترتيب أفضل لاعبي العالم وخرج من التشكيلة المثالية للعام.

وعادة ما يظهر النجم المصري بشكل جيد في ديربيات المدن التي يلعب فيها، منذ أن كان لاعبًا في تشيلسي قبل سنوات وحتى يومنا هذا.

يكفي أن نقول أن أول أهداف اللاعب المصري الكبير في الدوري الإنجليزي كانت في المباراة رقم 1000 لأرسين فينجر والتي انتهت بالسداسية الشهيرة لصالح البلوز وسجل صلاح الهدف الأخير والوحيد له أمام المدفعجية في لقاء ديربي حيث لم يشترك في لقاء الدور الأول من الموسم التالي.

القاعدة تكسرت أمام توتنهام عندما كان يرتدي قميص البلوز، فلم يسجل أو يصنع صلاح في الـ 18 دقيقة التي منحهم له البرتغالي جوزيه مورينيو أمام السبيرز خلال موسم كامل في صفوف تشيلسي، وخسر الفريق بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

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وبعد انضمامه للدوري الإيطالي وتحديدًا لنادي روما خاض صلاح ست لقاءات ديربي أمام لاتسيو لم يكن حظه فيهم جيدًا في البداية بعد أن تعرض لإصابة أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب.

وفي خمس لقاءات أمام لاتسيو سجل صلاح هدفين ولم يصنع أي هدف، وفاز ثلاثة مرات وتعرض للهزيمة مرتين مع ذئاب العاصمة.

وفي الدوري المصري ما أكثر الديربيات على الورق في ظل كثرة الفرق التي تتخذ من القاهرة مقرًا لها، فلعب ضد الأهلي والزمالك وإنبي والجيش والشرطة والإنتاج الحربي والداخلية.

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خسر أمام الإنتاج الحربي وفاز على الداخلية مسجلًا هدفين وتعادل مع الشرطة وصنع هدف وخسر كل اللقاءات أمام الزمالك وصنع هدف كما خسر وتعادل أمام الأهلي وسجل هدف.

جدير بالذكر أن محمد صلاح لم يلعب أي مباريات ديربي سواء في سويسرا مع بازل أو في فيورنتينا، حيث أن الأول يعد الفريق الأوحد في المدينة والثاني لم يواجه بولونيا في تلك الفترة.