"صلاح وماني قدوة للشباب ومن الأفضل في العالم"

يؤمن الحارس إدوارد مندي نجم تشيلسي، أن الثنائي محمد صلاح وساديو ماني يمثلان نموذجًا للشباب الأفارقة بشكل عام.

ويمر كل من صلاح وماني بواحدة من أفضل فتراتهما المهنية، بعد تألقهما مع ليفربول منذ انتقالهما للريدز وحتى هذا الموسم.

وحصل النجم المصري على جائزة هداف الدوري الإنجليزي بـ23 هدفًا، بينما تمتع ماني بموسم مميز وسجل 16 هدفًا بالبطولة.

ومن جانبه حرص مندي على الإشادة بكل منهما خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور شخصيات رياضية بارزة على رأسها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد والنجم البرازيلي رونالدو الظاهرة.

وقال حارس تشيلسي:"عندما ترى لاعبين أفارقة مثل محمد صلاح وساديو ماني، فإننا نتحدث عن أفضل لاعبي العالم وليس من الأفضل في أفريقيا فقط وهذا ما نحتاج للتركيز عليه".

وأضاف:"إنهما يمثلان قدوة حقيقية ونماذج يحتذى بها ويقومان بمنح الأمل للشباب، من خلال إلهامهم بتخطي كل الحدود لتحقيق أهدافهم، وهذه هي الطريقة التي أثرت بها كرة القدم على المستوى الاجتماعي بجميع أنحاء العالم".

وتابع:"كرة القدم تجمع بين الناس أكثر من أي وقت مضى، ولديها القدرة على نقل وغرس القيم في نفوس الشباب".

وكان مندي نفسه قد كتب التاريخ مع البلوز، بحصوله على دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، كما تم اختياره كأفضل حارس مرمى في العالم لموسم 2020/2021.

وتألق كذلك على الجانب الدولي بتأهله إلى كأس العالم مع منتخب السنغال والفوز بكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون في يناير الماضي.

جدير بالذكر أن صلاح وماني لديهما مواجهة منتظرة مع ريال مدريد يوم 28 مايو الجاري، في العاصمة الفرنسية باريس، بنهائي النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا.

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