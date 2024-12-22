الوحيد في الدوري الإنجليزي.. تألق صلاح ضد توتنهام يضعه في مكانة تاريخية!

صلاح محطم الأرقام القياسية...

واصل محمد صلاح، لاعب ليفربول، هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية، مع الريدز، في البطولات المختلفة، بعد تسجيله هدفين وصناعة مثلهما أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي.

وحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على حساب توتنهام، في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، في مواجهة شهدت تفوق الريدز بستة أهداف مقابل ثلاثة.

وبحسب ما ذكرته شبكة " سكواكا" للإحصائيات فإن الفرعون المصري، أصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج، يسجل 10 أهداف أو أكثر ويصنع 10 أهداف أو أكثر، في 4 مواسم متتالية بالمسابقة.

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كما أن أصبح أول لاعب، يصل إلى يسجل 10 أهداف ويصنع مثلهم، في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، قبل فترة أعياد الميلاد، بعدما سجل هذا الموسم.

ويواصل ليفربول، انفراده بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة امام إيفرتون، وبفارق أربع نقاط عن تشيلسي، صاحب المركز الثاني.

جدير بالذكر أن ليفربول، يستعد لاستضافة ليستر سيتي، مساء الخميس القادم، قبل أن يخرج لمواجهة وست هام، يوم الأحد القادم، في الدوري الإنجليزي.