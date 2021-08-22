"صلاح مثل ميسي" و"أصبح آلة تسجيل لا يرحم"

نجوم الكرة الإنجليزية ينهالون بالمدح على محمد صلاح.

تلقى النجم المصري محمد صلاح إشادة كبيرة من نظيره جو كول نجم الكرة الإنجليزية المعتزل بسبب ما يقدمه مع ليفربول مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كول، وشاركه فيها بيتر كراوتش، وأكد الثنائي على أهمية صلاح الكبيرة في تشكيل ليفربول.

وقال كول: "صلاح مذهل، الأمر لم يسر معه على ما يرام في تشيلسي لكنه عاد وأصبح لاعبًا رائعًا".

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وأضاف: "هل تعرف ما الذي أحبه فيه؟ هو لاعب مباشر للغاية، لا يوجد لاعب في العالم مثل ميسي، لكنه يشبهه في بعض العناصر مثل استخدام القدم اليسرى والتوازن".

وأردف بيتر كراوتش: "لا أستطيع تصديق كيف أصبح صلاح لا يرحم أمام المرمى، لقد تحول إلى آلة تسجيل أهداف".

وأنهى كلماته: "عندما يكون لديك لاعب مثل صلاح في فريقك تكون فرصتك في التسجيل متواجدة طوال الوقت، هو ينتمي للكبار".

جدير بالذكر أن صلاح كان قد سجل في اللقاء الافتتاحي لليفربول في الدوري الإنجليزي ضد نوريتش وصنع هدفين لكنه لم يسجل في اللقاء الأخير ضد بيرنلي.