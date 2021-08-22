الكشف عن سبب رفض رونالدو اللعب ضد أودينيزي، ويوفنتوس يرد!

النجم البرتغالي طلب عدم اللعب مع يوفنتوس في افتتاح الدوري الإيطالي!

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس قد قرر عدم اللعب من جديد لصالح البيانكونيري.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، والذي أكد أن عدم مشاركة رونالدو جاءت بطلب شخصي منه.

لماذا رفض رونالدو اللعب مع يوفنتوس في افتتاح الدوري الإيطالي؟!

يحاول رونالدو أن يجد حلولًا لنفسه في سوق الانتقالات خلال الأيام المقبلة من أجل الرحيل عن صفوف يوفنتوس.

ولم يتلق يوفنتوس أي عرض خلال الأيام الماضية من أجل كريستيانو رونالدو، وهو ما يعقد موقف النجم البرتغالي.

ما هي الأندية التي ارتبط بها كريستيانو رونالدو؟

في الأسابيع الماضية ارتبط اسم كريستيانو رونالدو بعدة أندية، على رأسها باريس سان جيرمان، لكن ذلك كان قبل ضم الفريق الفرنسي لليونيل ميسي.

وفي الوقت نفسه ارتبط اسمه بالعودة لناديه السابق ريال مدريد، قبل أن ينفي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للفريق تلك الأنباء.

كذلك ربطته تقارير عديدة بالعودة لصفوف مانشستر يونايتد، وبرغبة مانشستر سيتي في الحصول على خدماته.

ما هو رد يوفنتوس على تلك الأنباء؟

خرج بافيل نيدفيد نجم يوفنتوس السابق ونائب الرئيس الحالي ليؤكد استمرار رونالدو مع الفريق في العام الجاري.

وقال نيدفيد: "كريستيانو سيستمر معنا بكل تأكيد، غيابه عن لقاء اليوم فقط لأنه ليس في أفضل أحواله بدنيًا".

جدير بالذكر أن عقد رونالدو الحالي في صفوف يوفنتوس لا ينتهي إلا بنهاية الموسم الجديد، مما يعني أن رحيله سيكون بمقابل مادي وليس مجانيًا.

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