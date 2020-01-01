"ميسي ضمن الأفضل في العالم لكن أفضلية مارادونا مطلقة"

فابيو كانافارو نجم إنتر ويوفنتوس وريال مدريد السابق يرى أن مارادونا هو الأفضل على الإطلاق بالرغم من أفضلية ميسي على الجيل الحالي.

أشاد الإيطالي فابيو كانافارو لاعب ريال مدريد ويوفنتوس السابق بالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة ومواطنه دييجو أرماندو مارادونا أسطورة نابولي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كانافارو لشبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن ميسي يملك أفضلية كبيرة على الجيل الحالي من اللاعبين، ويعد ضمن أفضلهم.

وعندما تحدث عن مارادونا أكد كانافارو أن أسطورة نابولي ومنتخب الأرجنتين هو الأفضل على الإطلاق، وفند أسباب تلك الأفضلية.

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وقال كانافارو: "أنا أحترم ميسي كثيرًا، بالنسبة للجيل الجديد من اللاعبين هو واحد من الأفضل بينهم، لكن مارادونا في مستوى مختلف تمامًا".

وأضاف: "عندما لعب مارادونا كرة القدم كانت مختلفة، لقد ركلوه كثيرًا لكنه كان دائمًا يتحكم في الكرة، وكان يتمتع بالكثير من القوة".

وأكمل عن أسطورة نابولي وجدلية أفضليته على ميسي أو غيره من اللاعبين: "بالنسبة لي هو ليس واحد من ضمن الأفضل، هو الأفضل على الإطلاق".

ولم يكن كانافارو هو أول من أجرى تلك المقارنة في الأسابيع الأخيرة فتعددت التصريحات وكان آخرها لروبيرتو أيالا الذي لعب بجوار الثنائي ميسي ومارادونا.