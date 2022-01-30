صلاح: متعة الفوز أنه جاء أمام منتخب عريق ونحتاج للتعافي ذهنيًا

أشاد محمد صلاح؛ قائد منتخب مصر، بما قدمه لاعبي الفراعنة أمام منتخب المغرب، معربًا عن سعادته بالتأهل على حساب منتخب كبير وعريق.

الفراعنة صعدوا لدور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بعد الفوز أمام أسود الأطلس بثنائية مقابل هدف وحيد، في الأشواط الإضافية.

وقال صلاح، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة، لكننا نجحنا في الفوز على منتخب عريق، هو انتصار مهم، خاصة وأنه جاء أمام فريق بحجم المغرب".

وأضاف: "قدمنا مباراة جيدة وسيطرنا على المباراة، أهنئ الجماهير المصرية على الانتصار".

وتابع صلاح، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الجميع يعاني بهذه النسخة، الجزائر ودعت من الدور الول، والسنغال صعدت من المجموعات وفي رصيدها هدف وحيد، ونيجيريا خرجت من دور الـ16 رغم أنها كانت الأفضل في المجموعات، لذلك هذه البطولة تخالف كل التوقعات".

وأكمل: "مصر لديها عدد من اللاعبين الشباب، والجميع قدم كل ما لديه في المباراة، علينا الآن التركيز في المواجهة المقبلة، نحتاج فقط للتعافي ذهنيًا، أما على الجانب البدني فنحن بخير".

يذكر أن الفراعنة يواجهون منتخب الكاميرون في نصف النهائي، المقرر إقامته في الثالث من فبراير المقبل.

اقرأ أيضًا..

تحليل مصر والمغرب | سذاجة دائمة وليست طباعك يا تريزيجيه!

ابعدوه عن مقاعد البدلاء .. ماذا بينك وبين حراس مصر يا حضري؟!

صلاح الأفضل وحكيمي في "جيب" فتوح.. ردود الأفعال على مباراة مصر والمغرب