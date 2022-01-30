ابعدوه عن مقاعد البدلاء .. ماذا بينك وبين حراس مصر يا حضري؟!

بالطبع هي صدفة بحتة، لكنها في غير محلها تمامًا، وتجعل الشكوك حول عصام الحضري؛ مدرب حراس مرمى منتخب مصر، تزيد، وإن كانت بصورة ساخرة.

كثيرًا ما تحدثوا عن سحر الحضري ومفعوله السلبي على زملائه الحراس في الفرق والمنتخبات، لكنها تجلت في السنوات الأخيرة بصورة واضحة بغرابة شديدة، جعلت التلاسنات حوله تزداد من قبل الجماهير، المحبة لاستفزاز السد العالي.

اليوم مصر تخسر الحارس الثاني لها في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 بإصابة محمد أبو جبل "جاباسكي" أمام المغرب، وعدم قدرته على استكمال المباراة، لينزل الحارس محمد صبحي بدلًا منه.

وقبلها بأيام في مواجهة ساحل العاج بدور الـ16، أصيب محمد الشناوي، ولم يتمكن من استكمال المباراة، لينزل وقتها جاباسكي بدلًا منه.

كل هذا حدث والحضري يتابع الموقف من على مقاعد البدلاء، وهو مدرب لحراس الفراعنة في مهمته التدريبية الأولى.

لكن بالعودة أربع سنوات للخلف، وتحديدًا في كأس أمم إفريقيا 2017، فما أشبه الليلة بالبارحة..

قبل البطولة، الحضري هو الحارس الثالث للمنتخب خلف شريف إكرامي وأحمد الشناوي، ثم كثر الحديث عن افتعال الحضري للمشكلات بالفريق، اعتراضًا على كونه الحارس الثالث.

المفاجأة كانت إصابة إكرامي في المران قبل المباراة الأولى أمام مالي، ليشارك الشناوي بدلًا منه أمام مالي.

لكن أمام مالي وبشكل مفاجئ يتعرض الشناوي للإصابة، ويدفع الجهاز الفني لمصر بالحضري، الذي حرس عرين الفراعنة في البطولة كاملة، وقادهم للنهائي قبل الخسارة أمام الكاميرون 2-1.

هنا تأكد الحديث عن سحر و"عفاريت " الحضري التي تسببت في هذه الإصابات، كي يصير عصام أكبر حارس يشارك في تاريخ البطولة القارية وهو بعمر الـ44.

لكن ماذا عن كأس إفريقيا 2021؟، ليس من الممكن أن تكون "عفاريت" الحضري هي من تسبب في إصابات الشناوي وجاباسكي، فهل تلعب دورًا ضد صاحبها؟!

بالطبع الحديث عن العفاريت شيء من الخرافات، لكن ما هو مؤكد أن هناك سرًا غريبًا بين وجود الحضري على مقاعد البدلاء، سواء كان حارسًا أو مدربًا، وبين تعرض الحراس للإصابات!

الموقف الآن هو أن مصر ستلاقي الكاميرون في نصف النهائي بحارسها الثالث "محمد صبحي"، كما حدث في نسخة 2017 أمام الكاميرون بالنهائي، وقاد الحضري "حارس الثالث وقتها" الفراعنة.

كافة مدربي الحراس يتابعون المباريات من على مقاعد البدلاء، لكن عاملوا الحضري بطريقة استثنائية وابعدوه عن هذا المكان!

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