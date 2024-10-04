سلوت عن تجديد عقد صلاح: اسألوني مرة أخرى بعد التوقف الدولي

كشف عن رأيه في التعاون مع جرافنبيرخ

خرج آرني سلوت مدرب لليفربول للحديث مرة أخرى عن نجم الفريق محمد صلاح، متطرقًا إلى قضية تجديد عقده ومركزه مع الريدز خلال هذا الموسم.

صلاح يعيش حالة مميزة هذا الموسم على جميع المستويات سواء محليًا أو أوروبيًا، حيث سجل هدفًا في شباك بولونيا في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وساهم في انتصار فريقه بشكل فعال بهدفين نظيفين.

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة كريستال بالاس القادمة بالدوري الإنجليزي قال سلوت عن انتهاء عقد صلاح وفيرجيل فان دايك وترنت آرنولد في يونيو المقبل:"العقود؟ كنت أتمنى ألا تستخدم هذه الكلمة، إنها نفس الإجابة المملة كما هو الحال دائمًا".

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وأضاف:"يمكنني أن أفهم حقًا إذا سألتني عن هذا الأمر كل أسبوعين بل كل يومين، يعتقد الناس أنني ممل بسبب خروجي بنفس الإجابة، لكن حاول أن تسألني عن هذا الأمر بعد التوقف الدولي".

وعن التعاون ريان جرافنبيرخ وصلاح:"اللاعبون على الأطراف لدينا يتمتعون بجودة عالية، ينطبق الأمر على مو وريان، هدف صلاح ضد بولونيا كان مميزًا، لكن القصة لا تتعلق بالتداخل مع ترنت آرنولد على وجه التحديد، الأمر يعتمد على جودته هو وريان"

وجاءت تصريحات سلوت قبل مواجهة الريدز غدًا، السبت، أمام كريستال بالاس، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب المسابقة بـ15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الثاني.