"هذا ما فهمته" .. أجويرو يحسم الجدل تمامًا حول مستقبل محمد صلاح

موسم مبهر يمر به الدولي المصري

كشف النجم الأرجنتيني السابق سيرخيو أجويرو، عن أنباء سعيدة لجماهير ليفربول، بخصوص تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح واستمراره في أنفيلد لفترة أطول.

موقف صلاح هو نفسه الذي يمر به الثنائي فيرجيل فان دايك وترنت آرنولد، حيث تنتهي عقودهم جميعًا في يونيو 2025 دون التوقيع على عقد جديد، وسط أنباء حول مفاوضات جارية بين مجلس إدارة النادي وكل لاعب على حدة.

وحسبما أكد موقع "فور فور تو" فإن أجويرو قال لموقع "Stake.com":"لقد قرأت القليل عن هذا الأمر خلال الساعات القليلة الماضية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف مهاجم مانشستر سيتي السابق:"أعتقد وفقًا لما فهمت، أن صلاح جدد لموسمين آخرين، وهذا سيساهم في إزالة كل الشكوك حول مستقبله في الوقت الحالي، لا يزال لاعبًا أساسيًا في الفريق، والعقد الجديد هو أفضل خبر يمكن أن يتلقاه ليفربول".

يذكر أن صاحب الـ32 سنة يمر بانطلاقة مبهرة مع الريدز هذا الموسم، بتسجيله 16 هدفًا وصناعة 13 في 23 مباراة لعبها مع الفريق بكل البطولات حتى الآن.