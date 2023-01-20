صلاح لا يكفي .. ليفربول ورحلة البحث عن "مستر X"

معاناة كبيرة لرجال يورجن كلوب الموسم الجاري

موسم سلبي يعيشه جمهور ليفربول حتى الآن، انتصف الطريق في الدوري الإنجليزي الممتاز والفريق ينافس خصمه المقبل تشيلسي على المركزين التاسع والعاشر، الأمر الذي لم يتوقعه أحد بعد ختام الموسم الماضي الذي كاد ينتهي برباعية تاريخية انتهت ببطولتين.

ولكن معاناة فريق يورجن كلوب حقيقة، ومشكلة واضحة منذ شهور للعيان، واللوم كل اللوم على الألماني وإدارة ناديه التي صرفت 100 مليون يورو لضم رأس حربة، وتجاهلت المعاناة الواضحة في خط وسط الميدان، خصوصاً في الشق الدفاعي.

اعتمد ليفربول مع كلوب دائماً على الضغط السريع والعالي، لا يترك فرصة للخصم للخروج بالكرة بسهولة، يلعب بفريقه في مناطق الخصم ويخنقه، ولكن هذا الموسم بدا هناك حالة من "الهلهلة"، الفريق لا يضغط بنفس الشراسة المعتادة، وعملية استعادة الكرة تواجه مشاكل عدة، والخصم يصل بسهولة لمناطق أليسون ويهز شباكه.

جاء انضمام تياجو ليحل مشكلة صناعة اللعب في خط الوسط بعد الاعتماد طويلاً فقط على إمكانيات الثنائي أندرو روبرتسون وترينت أليكساندر أرنولد الهجومية، ولكن بقت مشكلة لاعب خط الوسط الدفاعي في ظل تعاقب إصابات نابي كيتا، وتقدم جوردان هيندرسون في العمر، وتذبذب مستوى فابينيو.

عملية التعاقد مع لاعب خط وسط دفاعي ينظم اللعب والهجمات في ليفربول أصبحت ملحة، الفريق بحاجة لعقل مفكر داخل الميدان لأن حلول كلوب المعتادة من الأطراف والاعتماد على محمد صلاح أصبحت مكشوفة للجميع، والفريق بحاجة للاعب بخصائص مختلفة عن الحاليين إذا أراد حل مشاكله هجومياً ودفاعياً.

ليس "مستر X" بمفرده بالتأكيد الذي سيحل كل مشاكل ليفربول المتزايدة، ولكن على الأقل قد يكون بداية في الطريق الصحيح، الحديث عن ماتيوس نونيس يعد منطقياً، وصرف الأموال في دعم هذا المركز هو الحل وليس الحلول قصيرة الأمد مثل أرتور ميلو الذي ستنتهي إعارته قبل حتى أن يلمس الكرة في "أنفيلد"!