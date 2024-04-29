"تجاهل مدربه وصافح مويس".. كواليس الأزمة الكبرى بين صلاح وكلوب!

ماذا حدث بين الثنائي؟

كشف تقرير صحفي عن كواليس أزمة يورجن كلوب مدرب ليفربول مع نجم الفريق محمد صلاح، خلال مواجهة وست هام الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ صلاح المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر كلوب الدفع به كبديل في الدقيقة 79 بدلًا من لويس دياز، وقبل دخوله مباشرة سجل ميكائيل أنطونيو مهاجم وست هام الهدف الثاني لفريقه (التعادل).

وبعد إحراز أنطونيو هدف التعادل، توجه كلوب إلى صلاح الذي كان يستعد للدخول، ووجه له بعض الكلمات التي أثارت غضب النجم المصري، ليدخل الثنائي في مشادة كلامية، قبل أن يتدخل الأوروجوائي داروين نونيز ويفض الاشتباك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن مصدر: "كلوب يحب التفاعل مع بدلائه قبل أن يدخلوا أرض الملعب، وشعر أن ذلك لم يحدث في البداية مع صلاح".

وأضاف المصدر: "من الواضح أن مو كان منزعجًا من استبعاده من الفريق، ولم يكن في أفضل حالاته المزاجية، بينما لم يكن يورجن سعيدًا بسلوكه".

وتجاهل صلاح مدربه كلوب في نهاية المباراة أيضًا عندما خرج من الملعب، وصافح ديفيد مويس مدرب وست هام.

وختم المصدر: "حصل اللاعبون على إجازة لمدة يومين بعد المباراة، ويلتقون مرة أخرى يوم الثلاثاء، ومن المأمول أن تهدأ التوترات بحلول ذلك الوقت".