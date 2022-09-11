"صلاح كان بحاجة للراحة، لم يعد كما كان"

ثنائي أساطير ليفربول يثقان في عودة صلاح لأفضل مستوياته ويؤكدان حاجته لبعض الراحة.

أكد الثنائي جون بارنز ولويس جارسيا لاعبا ليفربول السابقين أن المصري محمد صلاح قد يستفيد من بعض الراحة رفقة الريدز.

جاء هذا في تصريحات لصالح "ESPN" أكدا خلالها أن الفريق يلعب بطريقة مختلفة هذا الموسم وقد يؤثر ذلك على عدد أهداف صلاح.

وقال بارنز: "صلاح لم يسجل عدد الأهداف التي يحب أن يسجلها هذا الموسم، لكنه يعتاد على النظام الجديد لليفربول".

وأضاف: "الطريقة التي يلعب بها نونيز تختلف عن طريقة فيرمينيو ماني في اللعب، على الفريق أن يعتاد على ذلك النظام الجديد".

وأردف: "الأمر ليس ببساطة وصول هالاند إلى مانشستر سيتي وتسجيل الكثير من الأهداف، فليفربول كان يعتمد على الثلاثي الأمامي لتسجيل الأهداف، وبكل تأكيد ذلك الثلاثي تتغير طريقته بوصول نونيز".

وأكمل: "ربما لم يبدأ صلاح بالشكل الذي يريده، لكن لدي ثقة أنه سيظهر بشكل رائع قريبًا، أنا أراه يتطور وهو لاعب مذهل".

وقال زميله السابق لويس جارسيا: "صلاح يعرف نفسه جيدًا، هو لا يقوم بالمراوغات كما كان، ولا يركض بطول الملعب كما اعتاد، لقد كان في حاجة للراحة قبل مواجهة نابولي".

جدير بالذكر أن صلاح كان قد سجل هدفين فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم في ست مباريات خاضهم أساسيًا مع الريدز في البطولة.