صلاح: فخور بالأهلي والزمالك وأخشى "الحساسية" بين اللاعبين

سعادة للأسطورة المصرية..

أبدى محمد صلاح، لاعب ليفربول، فخره بوصول فريقين مصريين إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سينعكس بالإيجاب على منتخب مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر الحالي على ملعب برج العرب بالإسكندرية وللمرة الأولى في تاريخ القطبين المصريين.

قبل النهائي، سيتعين على لاعبي القطبين التواجد في المنتخب المصري للمشاركة في مباراتي توجو بتصفيات كأس الأمم الإفريقية، وأعرب صلاح عن أمله في ألا تحدث أي أنواع من الحساسية بينهم خلال هذا المعسكر.

المزيد من الفرق

الفرعون المصري في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس قال "وصول الزمالك والأهلي للنهائي أمر جيد أفتخر به، تمنيت تأهلهما إلى النهائي وتابعت مباريات نصف النهائي لكليهما".

موسيماني: أفضل ذكرى لي كمدرب هي الفوز على الزمالك!

كما أضاف "أتمنى ألا تتواجد حساسية بين اللاعبين في معسكر المنتخب، في النهاية أنا سعيد بتأهل الفريقين وأرى أن من سيكون الأفضل في النهائي هو من سيحقق اللقب".

وأتم "وصولهما إلى النهائي أمر جيد بالنسبة للمنتخب وكذلك لمصر بشكل عام، هذا يعكس صورة إيجابية وكذلك لا ننسى أن بيراميدز أيضًا تأهل إلى نهائي الكونفدرالية".

يذكر أن المنتخب المصري لم يستطع تحقيق الانتصار حتى الآن في تصفيات كأس الأمم، حيث تعادل مع كينيا وجزر القمر في أول جولتين، لذلك فلا بديل عن الفوز لكتيبة حسام البدري أمام منتخب توجو داخل وخارج مصر.