"صلاح سيتفوق على محرز ودي بروين لن يفيد الكبار" .. نصائح مصرية لأندية دوري روشن!

نقطة جوهرية تميز كريستيانو رونالدو عن ميسي، وتصريح مثير حول تفضيل ميسي لعرض إنتر ميامي عن الهلال..

وجه المحلل الرياضي المصري أحمد عفيفي، نصائح لأندية دوري روشن السعودي، حول الصفقات التي يتمنى قدومها إلى المملكة، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وتطرق عفيفي للحديث عن الفارق بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، فضلًا عن رأيه في اختيار ميسي لعرض إنتر ميامي الأمريكي، وتفضيله عن الهلال، فضلًا عن النقطة التي تمنح التميز لمحمد صلاح، نجم ليفربول، عن رياض محرز، جناح الأهلي، حال قدوم صلاح إلى دوري روشن السعودي.

وقال عفيفي، عبر بودكاست (طابّة)، "بالنسبة للصفقات المطلوبة، فإن البلجيكي كيفين دي بروينه، نجم مانشستر سيتي، لاعب ممتاز، ولكني لو اتخذ القرار في الأندية الكبرى، فلن أتعاقد معه؛ لأنه لاعب مركزي جدًا، ويجب أن تبني الفريق حوله، أيضًا لا أتوقع قدوم البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد، لأنه سيتلقى عروضًا كثيرة حال رحيله عن الفريق، وأتمنى أيضًا ضم سفيان رحيمي، لاعب العين".

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وأضاف "بالحديث عن محمد صلاح، ففي حال قدومه إلى دوري روشن، سيكون له قاعدة مختلفة، في ظل الجالية المصرية الكبيرة في المملكة، فضلًا عن كونه يتحدث العربية، ما يجعل وقعه مختلفًا عن رياض محرز الذي يعتمد على التحدث بالإنجليزية أو الفرنسية، ولكني أتوقع أن ينتقل صلاح إلى السعودية في العام المُقبل".

وتحدث عفيفي عن انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي، قائلًا "اختيار ميسي للذهاب إلى أمريكا، قرار موفق؛ لأن شخصية ميسي غير صاخبة، ولا يتحدث غير الإسبانية، علمًا بأن أهل ميامي يتحدثون الإسبانية، فضلًا عن كونها قريبة من الأرجنتين، بالإضافة إلى وجوده في الولايات المتحدة التي تنظم بطولة كوبا أمريكا، ويُتوقع أن تكون الأخيرة لميسي مع منتخب بلاده، كنت أتمنى قدومه إلى دوري روشن، ولكن قراره مفهوم".

وتابع "ميسي أفضل لاعب في التاريخ، ولكن صخب كريستيانو رونالدو أكبر، رونالدو ليس لاعب كرة قدم فقط، بل هو (لايف ستايل) و(فيتنس)، ويمكن أن تدور حوله أكثر من قصة، تتساءل حول نظام غذائه وكيف يحافظ على بنيته الجسدية. يمكنك أن تحب رونالدو وتتعلق به، حتى وإن لم تحب متابعة الكرة، على عكس ميسي، الذي لن يجذبك بأي شيء آخر غير أن تحب الكرة".