صلاح: أهداف فيرمينو القليلة طبيعية، وجوتا أضاف الكثير

محمد صلاح يشيد بالثنائي روبيرتو فيرمينو وديوجو جوتا نجما ليفربول.

أشاد النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول بزميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو ودافع عن عدد الأهداف القليل الذي يساهم به مع الفريق.

جاء هذا في لقاء صحفي مع شبكة "بي إن سبورتس، وأشاد خلالها أيضًا بالبرتغالي الوافد حديثًا ديوجو جوتا وبما أضافه للفريق.

وقال صلاح: "فيرمينو منح الفريق الكثير خلال السنوات الماضية، هو يصنع الكثير من الفرص لنا، وطريقة لعب الفريق تقلل من فرص تسجيله للأهداف".

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وأضاف: "لعبنا سويًا خلال آخر أربع سنوات ومن الطبيعي ألا يسجل كل لاعب في كل مباراة يشارك فيها".

وأردف: "الأهم بالنسبة لنا هو ما يحققه الفريق ككل كمجموعة، وأعتقد أننا نساعد الفريق بشكل كبير في كل مناسبة ممكنة".

وأكمل عن ديوجو جوتا: "منذ أن جاء يسجل الكثير من الأهداف وبجودة كبيرة، هذا أمر جيد للغاية من أجل الفريق".

جدير بالذكر أن جوتا كان قد شارك مع ليفربول في عشر مباريات سجل خلالهم سبعة أهداف في كل البطولات.