كيف يتجاوز النادي الملكي كابوس "الصليبي"؟

يبحث ريال مدريد عن خيارات لتعويض مدافع الفريق النمساوي ديفيد ألابا، الذي تعرض للإصابة أمس الأحد، بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن "البرتغالي جونزالو إيناسيو لاعب سبورتنج لشبونة يحظى بتقدير كبير في مدريد، إذ يبلغ سعره 60 مليون يورو، لكن هناك مرونة في طريقة دفع هذا المبلغ".

وأضافت: "مانشستر يونايتد وضع نفسه كمنافس كبير للتوقيع مع اللاعب، لكن إيناسيو عبّر عن رغبته في إعطاء الأولوية للفريق الأبيض".

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كما يظهر في الصورة مدافع بنفيكا أنطونيو سيلفا، الذي يجيد في قلب الدفاع والظهير الأيسر ويتميز بطول القامة، إلا أنه لا يمكن الوصول إليه بأقل من 100 مليون يورو.

الخيار الثالث يتمثل في جورجيو سكالفيني قلب دفاع أتالانتا العصري، الذي لن يتجاوز سعره 50 مليون يورو.

ويتواجد أيضا رفقة تشابي ألونسو في باير ليفركوزن، قلب دفاع يحقق تمامًا ما يبحث عنه الريال، وهو الدولي الإكوادوري ويليان باتشو (21 عامًا)، ويبلغ سعره 40 مليون يورو.