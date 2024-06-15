صفقة ناتشو تفضح ارتباك الاتحاد.. العميد يترك الأمر في يد المدرب الجديد!

يبدو أن الصفقة لن تكتمل..

"لا توجد فرصة"، بهذا الوصف، تم الكشف عن تطورات مفاوضات نادي الاتحاد مع الدولي الإسباني ناتشو فيرنانديز، قائد ريال مدريد، والذي يبدو أن وصلت إلى طريق مسدود.

وكشفت الصحف العالمية عن اقتراب نادي الاتحاد من حسم التعاقد مع ناتشو، المُتوج مع ريال مدريد مؤخرًا بلقب دوري أبطال أوروبا، بعقد لمدة موسمين، حيث تقدم المدير الرياضي رامون بلانيس، الذي تواجد في مدريد، بعرض للاعب، براتب يقدر بمبلغ 20 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو يمثل ارتفاعًا كبيرًا عن راتبه مع الريال، بقيمة 5.5 مليون يورو.

وذكر الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، الخبير في سوق الانتقالات، أنه لا توجد فرصة بين الاتحاد وناتشو، وأن إدارة النادي تؤكد عدم اهتمامها بالمدافع الإسباني، وستتجه للتفاوض مع لاعبين آخرين في هذا المركز، مضيفًا أنه سيتم وضع قائمة الأولويات مع المدرب الجديد، والذي ينتظر قدومه بعد إنهاء العلاقة التعاقدية مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت تقارير مسبقة عن عرض ريال مدريد إلى ناتشو لتمديد عقده لموسم آخر جديد، مع منحه مهلة للموافقة قبل انتهاء عقده الحالي، مع نهاية شهر يونيو.

وتوج ناتشو بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في مشواره مع الملكي، في 12 عامًا من اللعب بقميص الميرينجي، منذ تصعيده إلى الفريق الأول في سبتمبر 2012، علمًا بأن فيرنانديز (34 عامًا) تدرج في الفئات السنية بريال مدريد، بين فريق تحت 18 و19 عامًا، ثم ريال كاستيا في 2009، قبل الانتقال إلى الفريق الأول بعد 3 سنوات.

وخاض ناتشو 45 مباراة مع ريال مدريد خلال موسم 2023-2024، وصنع تمريرة حاسمة في 29 مباراة بالدوري الإسباني، فيما يتقاسم الرقم التاريخي مع الكرواتي لوكا مودريتش، كأكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ الريال، برصيد 26 بطولة.