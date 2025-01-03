ثقة لابورتا دفعت النادي إلى هذا القرار

كشفت أزمة فشل برشلونة مؤخرًا في تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور بقائمة الفريق "بشكل دائم"، عن سيناريو في الكواليس كان من شأنه أن يمنح إدارة البارسا فرصة سهلة لقيد لاعب الوسط الإسباني دون الدخول في متاهات مع رابطة الليجا.

وقامت رابطة الليجا بحذف اسم أولمو من قائمة برشلونة، بسبب عدم تقديم أي ضمانات مالية من النادي، بالإضافة لتخطيه سقف الرواتب، ليصبح أمام البلوجرانا فرصة ضئيلة إلى اليوم 3 يناير الجاري، حتى ينجح في قيده مع زميله باو فيكتور.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن برشلونة كانت لديه فرصة كبيرة لقيد أولمو بشكل دائم في القائمة، عند إصابة حارسه الأساسي مارك أندريه تيرشتيجن، لكنها استغلها في التعاقد مع حارس المرمى البولندي فويتشيك شتشيسني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان الحارس الألماني قد تعرض لإصابة طويلة الأمد في سبتمبر الماضي، مما أتاح لبرشلونة فرصة قانونية لاستبداله بحارس آخر وفقًا للوائح الدوري الإسباني.

وباستخدام 80% فقط من راتب تير شتيجن، أي ما يعادل حوالي 11.5 مليون يورو، كان يمكن لبرشلونة تسجيل داني أولمو حتى نهاية الموسم، لكن إدارة النادي قررت البحث عن حارس بديل بدلاً من استغلال هذه الفرصة لتسجيل أولمو ووقع الاختيار على الحارس المعتزل شتشيسني.

الإدارة الرياضية لبرشلونة برئاسة ديكو والمدرب هانسي فليك، في ذلك الوقت ارتأت أن احتياجات الفريق في تلك الفترة كانت ترتكز على التعاقد مع حارس مرمى بديل، وكان ذلك أيضًا مدعمًا من رئيس النادي جوان لابورتا الذي أكد مرارًا وتكرارًا على ثقته في تسجيل أولمو قبل حلول شهر يناير الجاري، لكن ذلك لم يحدث.

وبالفعل انضم شتشيسني إلى برشلونة بالمجان، لكنه لم يشارك ولو لدقيقة مع الفريق، في ظل اعتماد المدرب الألماني هانسي فليك على الحارس البديل إيناكي بينيا بشكل أساسي وفي النهاية، لم يتمكن النادي من تسجيل أولمو أو باو فيكتور.

وختم تقرير "ريليفو"، بأنه على الرغم من أن قرار ديكو وفليك كان منطقيًا في ذلك الوقت، إلا أن النتائج النهائية كانت مخيبة للآمال، حيث فشل النادي في تسجيل لاعبيه ولم يستفد نهائيًا من صفقته.