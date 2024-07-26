صفقة غير متوقعة.. أنطوان جريزمان يستعد للخروج من أوروبا!

الفرنسي يستعد لإنهاء حقبة هامة من مسيرته

يبدو أن أيام الفرنسي أنطوان جريزمان في الكرة الأوروبية باتت معدودة على مستوى الأندية، الفرنسي الدولي يستعد للانتقال إلى دوري آخر.

الصحفي الخبير في أخبار سوق الانتقالات إكرم كونور، ذكر معلومات حول مستقبل نجم أتلتيكو مدريد الإسباني في سوق الانتقالات.

وكتب كونور عبر "إكس": "لوس أنجلوس إف سي على أعتاب الاتفاق على البنود الشخصية للتوقيع مع لاعب أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان جريزمان".

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وكان كونور قد ذكر في وقت سابق، أن ناديًا أمريكيًا على أعتاب التوقيع مع جريزمان، دون تسمية هذا النادي.

يذكر أن جريزمان لم يخرج من إسبانيا طيلة مسيرته على مستوى الأندية، حيث مثل كلًا من ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة.