صفقة طوارئ "مجانية" .. طريد الاتحاد يدخل حسابات نابولي في الميركاتو الشتوي

هل يعود إلى الدوري الإيطالي؟

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي نابولي في التعاقد مع المدافع البرازيلي لويز فيليبي لاعب الاتحاد السابق.

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ووفقًا لموقع "كوريري ديللو سبورت"، فإن نابولي يحتاج إلى ضم لاعب قلب دفاع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتتجه أنظاره إلى البرازيلي لويز فيليبي.

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وتعرف جماهير نابولي لويز فيليبي جيدًا، حيث لعب من قبل لناديي لاتسيو وساليرنتينا الإيطاليين، قبل أن ينتقل إلى ريال بيتيس في إسبانيا، ومنها إلى اتحاد جدة السعودي.

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وانضم فيليبي إلى الاتحاد السعودي في صيف 2023، قادمًا من ريال بيتيس مقابل 22 مليون يورو، لكنه لم يلعب سوى 28 مباراة بقميص الاتحاد لم يسجل خلالها أو يصنع أي أهداف، لتقرر الإدارة رحيله بالتراضي من أجل إفساح مجال للأجنبي.

وأشار الموقع الإيطالي، إلى مسؤولي نابولي يرحبون بإتمام صفقة لويز فيليبي، الذي لم يكلف النادي أموالًا طائله باعتباره صفقة حرة، خصوصًا أن ناديه السعودي اتجه لفك الارتباط معه باتفاق ترضية.

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وكان اللاعب صاحب الـ27 قد تعرض لإصابة في بداية الموسم الجاري، أبعدته عن حسابات المدرب الفرنسي لوران بلان، الذي يعتمد على المدافع البرتغالي دانييلو بيريرا وكذلك الألباني ماريو ميتاي وعبدالإله العمري وسعد الموسى.