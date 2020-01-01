صفقة ريال مدريد تصل سانتياجو برنابيو غدًا

نجم فلامنجو المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد رينيير جيسوس يصل سانتياجو بيرنابيو مساء الأحد

يصل النجم البرازيلي الشاب رينيير جيسوس للعاصمة الإسبانية مدريد مساء الغد، وهو المنتقل حديثًا من فلامنجو إلى ريال مدريد بعد منافسة مع برشلونة.

وأعلن ريال مدريد التعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية، ولكنه لم يظهر في سانتياجو بيرنابيو بعد.

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وحسب صحيفة ماركا المدريدية فإنه من المنتظر أن يصل اللاعب إلى العاصمة الإسبانية مدريد غدًا من أجل حضور مباراة سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الليجا.

وبعدما أنهى رينيير مهمة التأهل إلى أولمبياد طوكيو بنجاح الأسبوع الماضي مع المنتخب البرازيلي، يكون قد أنهى ما عطله عن الانضمام إلى ريال مدريد.

وسيحضر جيسوس المباراة فقط من المدرجات نظرًا لأنه لا يمكن أن يقيد بالفريق جتى الصيف المقبل، أي بعد انتهاء أولمبياد طوكيو في أغسطس المقبل.

وكان اللاعب قد كلف خزائن ريال مدريد 30 مليون يورو، وهو مبلغ مرتفع بالنظر إلى عمره الذي لم يتجاوز 17 عامًا بعد، حيث أنه من مواليد 2002.

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يذكر أن ريال مدريد خاض منافسة شرسة مع عدد من الأندية الأوروبية الكبرى من أجل التوقع مع الموهبة البرازيلية أبرزها برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان