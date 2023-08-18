صفقة تشيلسي الجديدة تُعيد هازارد إلى الساحة

هدى عزيز
Lavia Hazard GFXGetty Images/Chelsea Twitter
انتقالاتإيدين هازاردتشيلسيالدوري الإنجليزي الممتاز

مستغلًا علاقته بهازارد .. تشيلسي يُقدم صفقته الجديدة

أعلن تشيلسي عن تعاقده مع روميو لافيا في سوق الانتقالات الصيفي الحالي قادمًا من صفوف ساوثامبتون، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

العديد من التقارير الصحفية أكدت أن صفقة انتقال لافيا إلى تشيلسي كلفت خزائن البلوز حوالي 58 مليون يورو.

وبعد وقت قصير من الإعلان عن الصفقة، نشر تشيلسي مقطع فيديو للافيا يتحدث إلى جناح البلوز السابق إيدن هازارد من ملعب كوبهام التدريبي.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي تشيلسي عبر "تويتر" فيديو جاء فيه حديث بين هازارد ولافيا: "الرجل الكبير، ليسأله هازارد هل ارتديت القميص الأزرق؟، واجابه مواطنه نعم، أنا الآن أستكشف منزلك، ليسأله هازارد هل أنت في الكوبهام؟ نعم، أنا على وشك الذهاب لمقر التدريبات، قبل أن يهنئه لاعب ريال مدريد السابق".

يذكر أن ريال مدريد فسخ عقده مع هازارد في شهر يونيو 2023، مع تبقي موسم في عقد البلجيكي على نهاية عقده بالاتفاق بين الطرفين.

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