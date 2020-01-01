صفقة تبادلية جديدة تلوح في الأفق بين برشلونة ويوفنتوس

تقارير صحفية إيطالية تؤكد على وجود صفقة تبادلية جديدة بين برشلونة ويوفنتوس بعد نجاح صفقة أرتور وبيانيتش.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود صفقة تبادلية جديدة بين برشلونة ويوفنتوس يتم التحضير لها في الوقت الحالي خلف الكواليس.

جاء هذا بحسب مما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن الصفقة الجديدة سيدخل فيها الكرواتي إيفان راكيتيتش كطرف من قبل برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يريد الحصول على خدمات اللاعب الأوروجوياني رودريجو بنتانكور صاحب الـ 23 عامًا والذي يجيد اللعب في وسط الملعب.

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وينتهي تعاقد راكيتيتش رفقة برشلونة بنهاية موسم 2020-2021 المقبل، مما يعني أنه سيرحل بشكل مجاني بعد ذلك التاريخ.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يحاول فيها برشلونة الحصول على خدمات اللاعب، حيث ارتبط اسمه بالنادي الكتالوني قبل عامين، بالتحديد في 2018.

وكان برشلونة قد أتم قبل أسابيع صفقة تبادلية مع يوفنتوس، حيث ضم الفريق الكتالوني اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش ورحل عنه البرازيلي أرتور، وحصل على 12 مليون يورو.

جدير بالذكر أن راكيتيتش كان قد خرج في تصريحات صحفية متكررة، وأكد أنه لن يرحل عن صفوف برشلونة سوى لصالح إشبيلية.