صفقة تاريخية لبرشلونة تقلب الموازين في سوق الانتقالات

انتعاشة قادمة بخزينة النادي

احتفل نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، بواحد من أكثر التجمعات حسمًا في تاريخه، لحل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها حاليًا.

وجاء الهدف من الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدها جوان لابورتا رئيس النادي، لمحاولة إيجاد الحلول لاستثمار الأموال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك بسبب ارتفاع الديون إلى حوالي 1.35 مليار يورو، وخسائر متراكمة تصل لـ600 مليون يورو، مع الحاجة لتمويل عاجل قبل يوم 31 يوليو القادم، وهو التاريخ الذي ستحدد فيه رابطة الدوري الإسباني حد الرواتب للأندية.

ماذا حدث في الجمعية العمومية؟

طلب جوان لابورتا الإذن من الشركاء الملتزمين تنفيذ عمليتين، الأولى هي تفعيل بيع 49.9% من شركة "BLM" التي تدير منتجات النادي الرسمية.

وشمل كذلك التصويت الاستعانة بآراء الأعضاء، في حسم قضية تحويل 25% كحد أقصى من حقوق التلفزيون للسنوات القادمة، حيث يبحث النادي عن دخل يبلغ 700 مليون يورو لإنعاش خزينته.

وجاءت النتيجة بموافقة أعضاء مجلس الجمعية العمومية على بيع نسبة 49.9% من شركة "BLM" الخاصة ببرشلونة، حيث صوت 568 عضوًا لصالح القرار و65 ضده بالإضافة لـ13 صوتًا شاغرًا.

كيف علق لابورتا على التصويت؟

رئيس النادي الكتالوني قال خلال انعقاد الجمعية:"ستسفر عملية البيع عن العديد من الاستثمارات، لأنها ستشتري جزءًا من نسبة الـ49.9% وهناك العديد من العروض".

وأضاف:"التقييم الحالي للشركة بأكملها هو 700 مليون يورو، هناك مستثمرون يعتبرونها أقل ولكنها من 600 إلى 700 مليون يورو لذلك نحن هنا نتحدث عن دخل يصل من 200 إلى 300 مليون يورو".

وتابع:"رفضنا العديد من العروض لأن المستثمر وقتها أراد الكثير من السيطرة، ونحن نريد احترام هوية النادي والحفاظ عليها".

وأوضح:"نعتقد أن النادي يجب أن يكون هو المتحكم، يمكننا المشاركة في الإدارة، هناك نوعان من المستثمرين، الممول الذي يطرح المال ويتقاضى راتبه في النهاية، والشريك الذي يريد المشاركة، ونحن نريد مشروعًا مشتركًا".

هل تؤثر العملية على الميركاتو الصيفي؟

من المتوقع أن تؤدي هذه الصفقة إلى ضخ الكثير من الأموال لخزينة برشلونة، لمساعدته على ضم المزيد من اللاعبين الجدد بصفوف الفريق.

وتمثل هذه الأنباء دفعة قوية للمدرب تشافي هيرنانديز، بمساعيه للحصول على خدمات جول كوندي مدافع إشبيلية وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

وقد تعيده أيضًا في الصورة من جديد لضم رافينيا جناح ليدز يونايتد، بعد تدخل آرسنال وتوتنهام لاستغلال الأزمة المالية للنادي الكتالوني من أجل خطف الصفقة.

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