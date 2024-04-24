من أجل تمويل الصفقة الكبرى.. برشلونة يستهدف ذبح "البقرة المقدسة"

ميركاتو غامض..

يستهدف برشلونة التعاقد مع لاعب خط وسط، خلال الميركاتو الصيفي، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "الإدارة الرياضية تستهدف التوقيع مع لاعب خط وسط «أعلى»، لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس".

وفشل تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني، في تعويض رحيل بوسكيتس صوب إنتر ميامي الأمريكي بنهاية الموسم، قبل أن يستعين بخدمات قلب الدفاع أندرياس كريستنسن في وسط الملعب بالفترة الأخيرة من الموسم الجاري.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكتالوني يعاني من أزمة مالية كبيرة، وسيضطر إلى دخول سوق الانتقالات المقبلة بإمكانات محدودة بسبب قاعدة 1+1 (الخاصة باللعب المالي النظيف).

ولفتت إلى أن تمويل صفقة لاعب محور "بمستوى عالٍ" يتطلب جني أموال من خلال رحيل بعض "الأبقار المقدسة"، وقررت الإدارة الرياضية أن أحد اللاعبين التي تريد التخلص منهم هو فرينكي دي يونج.

ورغم العروض العديدة للنجم الهولندي من الدوريات الكبرى، إلا أنه "لا يفكر في المغادرة"، وهو ما يدركه النادي تمامًا، لذا سيكون من الضروري إقناعه، وهو ما يبدو صعب الحدوث، علمًا بأن عقده يستمر حتى يونيو 2026".