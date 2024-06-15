صفقة الموسم ونجما آرسنال.. ثلاثة لاعبين يتمنى برناردو سيلفا لو كانوا برتغاليين!

من هؤلاء اللاعبون الذين يعجبون نجم وسط مانشستر سيتي؟

يدخل منتخب البرتغال بقوة كمرشح بارز للفوز بكأس أوروبا يورو 2024، لكونه يشتمل على مجموعة واسعة من النجوم البارزين.

أحد أهم هؤلاء النجوم لاعب وسط مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، الذي أجرى حوارًا مع شبكة "إي إس بي إن" عن اليورو، البطولة التي يستهدف البحارة التتويج بها للمرة الثانية بعد الحصول عليها من قبل في 2016.

ولدى سؤال سيلفا عن لاعبين كان يود أن يكونوا برتغاليين ليشاركوا معه في اليورو، أجاب: "في البداية سأذهب طبعًا لكيليان مبابي، إنه وحش حقيقي".

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وأضاف: "بعد ذلك سأختار ديكلان رايس، يعجبني كثيرًا، ثم ويليام ساليبا، إنه لاعب قدم موسمًا رائعًا".

ورفض سيلفا اختيار أي لاعب من مانشستر سيتي "كي لا يقال إنه يجامل زملاءه" على حد تعبيره، كما أشاد بموسم آرسنال الرائع الذي جعله يختار لاعبين من الجانرز في قائمته تلك.