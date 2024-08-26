صفقة اللحظات الأخيرة.. برشلونة يعوض كريستنسن من الدوري الألماني

برشلونة يدخل سباق التعاقد مع مدافع بطل ألمانيا...

دخل نادي برشلونة، سباق التعاقد مع أحد مدافعي الدوري الألماني، خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، بالرغم من معاناة الفريق الكتالوني في تسجيل اللاعبين.

وتعرض الفريق الكتالوني، لضربة قوية بإصابة أندرياس كريستنسن، وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة، مما دفع إدارة برشلونة، للبحث عن بديل، في ظل رحيل كليمون لونجليه، إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن برشلونة، مهتم بالتعاقد مع جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن، خلال الفترة القادمة وستكثف إدارة الفريق الكتالوني جهودها لحسم الصفقة.

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وينتهي عقد تاه مع ليفركوزن، بنهاية الموسم الحالي وستحاول إدارة فريقه تمديد عقده، أو بيعه في الصيف الحالي، كي لا يخسره بالمجان في الصيف القادم.

وأشار التقرير إلى أن بطل الدوري الألماني، تطلب الحصول على 20 مليون يورو، للتخلي عن خدمات تاه صاحب الـ 28 عامًا، ولكن مشكلة برشلونة، لن تكون في مصاريف الصفقة، بل في تسجيل اللاعب.

جدير بالذكر أن برشلونة، يعاني من أزمة في تسجيل اللاعبين، بسبب سقف الرواتب، وقد نجحت إدارة البلوجرانا، في تسجيل عقد داني أولمو، بعد اسقاط اسم كريستنسن، من قائمة الفريق لإصابته.