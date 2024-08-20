"عقدت صفقة مع الشيطان!" .. إيمان خليف تتسبب في هجوم حاد على لاعب أمريكي سابق

بنت الجزائر لا تزال تثير غضب الكثيرين رغم انتهاء الأولمبياد!

بينما تبدو حدة أزمة "الأهلية الجنسية" للملاكمة الجزائرية إيمان خليف قد هدأت بشكل كبير، فهي لا تزال مشتعلة في عدة جبها أخرى.

بنت الجزائر واجهت حملة شرسة خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، على إثر اتهامات وجهت لها بعدم أهليتها لمواجهة النساء، بداعي خضوعها لعملية "تحول جنسي"، لكن اللجنة الأولمبية الدولية دافعت عنها بقوة.

وحاليًا تخوض إيمان رحلة قضائية ضد كل من أساء لها خلال تلك الفترة، إذ قدمت شكوتها أمام القضاء الفرنسي ضد عدة شخصيات بارزة من ضمنهم دونالد ترامب؛ الرئيس الأمريكي، وإيلون ماسك؛ مالك منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي وغيرهما.

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أحد من أساؤوا لها كذلك كان دان أورلوفسكي؛ لاعب كرة القدم الأمريكي السابق والمحلل الحالي في شبكة "ESPN"، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "احموا بناتنا".

لكن أورلوفسكي قام بحذف تغريدته بعد ذلك، مبررًا في تصريحات لـ"Barrett Media": "عندما تكون موظفًا في شركة كبيرة، فإن صفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي لا يجب أن تكون مجرد صفحة تمثلك، هذا خيال، لذلك عليك أن تمثل نفسك وكذلك تمثل الشركة التي تعمل بها بطريقة صحيحة".

لكن كثيرون يروا أن أورلوفسكي حذف تغريداته، خوفًا من مصير زميلته في الشبكة سام بوندر، التي تمت إقالتها على خلفية الإساءات التي وجهتها لخليف، مطالبة بمنعها من المشاركة في الرياضات النسائية.

أحد هؤلاء هو جيسون ويتلوك؛ الذي عمل سابقًا في شبكة "ESPN"، إذ قال في تصريحات نقلتها "ديلي ميل": "لم تكن لاعبًا رائعًا، لكنك كسبت بعض المال من الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، وكان بإمكانك القيام بأشياء أخرى، لديه زوجة وأبناء يعتني بهم ويعولهم، ثم يخرج علينا ويقول (سأعقد صفقة مع الشيطان وأخفي وجهة نظري عن العالم!)".

وأضاف: "يخفي وجهة نظره بينما يجمع الشيكات والدولارات من الشركات الأمريكية!".

يذكر أن خليف كانت قد حصدت الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس ضمن منافسات وزن 66 كجم.