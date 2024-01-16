صفقة الاتحاد : كومان لم يختلق الأعذار وتعرض للظلم في برشلونة!

عمل معه في النادي الكتالوني

يؤمن راموس بلانيس المدير الرياضي الجديد للاتحاد السعودي، بأن رونالد كومان مدرب برشلونة السابق تعرض للكثير من الظلم.

كومان عمل كمدرب لبرشلونة في الفترة من أغسطس 2020 وحتى أكتوبر 2021، حيث رحل عن الفريق بسبب التراجع الملحوظ في النتائج.

بلانيس الذي عاصر كومان في برشلونة وعمل معه كسكرتير فني قال في مقابلة مع "جوكس سبورتس":"كان علي المراهنة على اللاعبين الشباب الذين أؤمن بهم، وهذا ما يجعلني أشعر بالسعادة والفخر تجاه تجربتي هناك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف عن كومان بالتحديد:"لقد قام بعمل ممتاز مع برشلونة ولم يكونوا عادلين معه، تحمل مرحلة معقدة للغاية واختار الشباب دون الاعتماد على أي أعذار".

يذكر أن كومان عاد إلى عالم التدريب بعد رحيله عن برشلونة، بالعودة مرة أخرى للمنتخب الهولندي الذي يشرف على قيادته منذ يناير 2023.