صفقة الاتحاد المرتقبة؟ .. سميحان النابت يكشف جديد موقفه مع التعاون

نجم سكري القصيم دخل الفترة الحرة وأصبح مطمعًا للكثير من الأندية

Shahid

سميحان النابت؛ لاعب وسط التعاون السعودي، أحد الأسماء التي ستكون حاضرة بقوة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، في ظل دخوله الفترة الحرة مع ناديه، وصراع أكثر من نادٍ للتعاقد معه.

صاحب الـ26 عامًا ظهر بمستوى مميز خلال الموسمين الأخيرين، مما جعله مطمعًا للكثيرين، خاصةً وأنه يمكن ضمه مجانًا بنهاية الموسم الجاري.

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وتحدث النابت عن موقفه مع سكري القصيم، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد"، قائلًا: "قبل عام أعطيت التعاون الأفضلية، لم نصل لاتفاق بعد، لكن بإذن الله سأكمل مع التعاون، أنا أخطرت المسؤولين أن التعاون له الأفضلية في كل شيء".

وبسؤاله عما تردد حول اقترابه من الانضمام لنادي الاتحاد تحديدًا، أوضح: "لا يوجد اتحاد أو أي شيء، أنا باقٍ في التعاون".

يذكر أن النابت يستعد للمشاركة مع المنتخب السعودي في كأس الخليج العراق 2023 "خليجي 25"، خلال يناير الجاري، بعدما استاء الكثيرون من استبعاده من القائمة التي شاركت في كأس العالم قطر 2022.

Shahid