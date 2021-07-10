تعرف على صفقات باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية 2021، ومن رحل عن الفريق في ميركاتو الصيف الذي يشهد نشاطًا كبيرًا للفريق الفرنسي

أصبح نادي باريس سان جيرمان في السنوات الأخيرة واحدًا من أقوى الفرق في قارة أوروبا، وفاز بجميع البطولات الممكنة باستثناء دوري الأبطال.

خسر النادي العاصمي الدوري الفرنسي لأول مرة من عدة سنوات، وحصل عليه نادي ليل، لكنه فاز كأس فرنسا وكأس الرابطة.

وفي دوري أبطال أوروبا، خرج باريس سان جيرمان من نصف النهائي من مانشستر سيتي، وذلك بعد أن أخرج برشلونة وبايرن ميونخ.

اعتاد النادي على التعاقد مع لاعبين كبار في سوق الانتقالات في كل عام، وهو صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم التي كانت ضم نيمار من نادي برشلونة.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا صفقات باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ومن هم الراحلون؟

ما هي صفقات باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

ضم برشلونة حتى الآن 3 لاعبين في سوق الانتقالات الصيفية 2021، كما عاد عدد من اللاعبين من فترات الإعارة.

جورجينيو فاينالدوم - ليفربول

ضم نادي باريس سان جيرمان لاعب نادي ليفربول جورجينيو فاينالدوم في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وذلك بعد انتهاء عقده مع الريدز.

وقام الهولندي بالتوقيع على عقد مدته 3 سنوات مع الفريق، وسينتهي في يونيو 2024.

أشرف حكيمي - إنتر ميلان

انضم اللاعب أشرف حكيمي لنادي باريس سان جيرمان من نادي الإنتر الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية 2021، في صفقة قُدرت بـ60 مليون يورو.

عقد المغربي الدولي سيستمر لمدة 5 سنوات، وسينتهي في يونيو 2026.

سيرخيو راموس - ريال مدريد

ضم باريس سان جيرمان نجم ريال مدريد سيرخيو راموس بعد انتهاء عقده مع الفريق، وذلك لمدة موسمين.

صفقات باريس سان جيرمان الرسمية في ميركاتو صيف 2021

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من رحل من باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

لم يرحل إلا 3 لاعبين فقط من باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

الأول هو أليساندرو فلورينزي الذي انتهت فترة إعارته وعاد إلى نادي روما، والثاني هو مويس كين الذي انتهت فترة إعارته أيضًا وعاد إلى نادي إيفرتون.

رحل أيضًا اللاعب كايس رويز أتيل بعد فسخ عقده مع النادي.

الراحلون عن باريس سان جيرمان في ميركاتو صيف 2021