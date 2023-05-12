صفر مهاجم وأثبت صحة كلام خالد البلطان ..عبد الله الحمدان يُشعل غضب الهلاليين

الهلال يلعب حاليًا أمام الوحدة في نهائي كأس الملك

shahid

أشعل عبد الله الحمدان غضب جمهور فريقه الهلال بإهداره المتكرر للفرص خلال مواجهة الوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الجاري حاليًا على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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الوقت الأصلي من اللقاء انتهى بالتعادل 1-1 بعدما سجل علي البليهي هدفًا قاتلًا للهلال، وقد شارك الحمدان في المباراة عند الدقيقة الـ83 بدلًا من ياسر الشهراني لزيادة الضغط الهجومي.

المهاجم السعودي سدد 4 تسديدات حتى الآن منهم 2 على المرمى، وجميع تلك التسديدات كانت من داخل منطقة الجزاء، وقد أهدر اللاعب فرصتين سهلتين جدًا للتسجيل حيث سدد في المكان الذي يتواجد به حارس المرمى منير المحمدي الذي أظهر رد فعل ممتاز في التصدي لتسديدات صاحب الـ23 عامًا وغيره من نجوم الهلال.

الزعماء عبر تويتر جن جنونهم بعد الفرصتين السهلتين الضائعتين من الحمدان، وقد وصفه مشجع بالمهاجم الصفر فيما أكد آخر أنه يلعب مع الوحدة وتمنى ثالث لو كان رامون دياز قد دفع بصالح الشهري بدلًا منه.

إليكم بعض التغريدات الغاضبة من الحمدان ..

Shahid