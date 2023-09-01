صغير إنجلترا يتحرك لخطف أمرابط من مانشستر وليفربول!

بتحريض من بايرن ميونخ مانشستر يونايتد يفقد حظوظه في ضم أمرابط

يواجه مانشستر يونايتد منافسة شرسة على التعاقد مع النجم المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا خلال سوق الانتقالات الجارية والتى تنتهي بنهاية اليوم.

ودخل فولهام في منافسة لضم لاعب وسط فيورنتينا، مما أثر بالسلب على آمال مانشستر يونايتد في اتمام الصفقة لصالحه.

وفقًا لما ذكره الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو"، قدم نادي غرب لندن عرضًا بقيمة 30 مليون يورو لضم أمرابط، حيث انضموا إلى المنافسة على توقيعه قبل ساعات قليلة من إغلاق نافذة الانتقالات، بعدما كان اللاعب قريبًا من الهبوط في أولد ترافورد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن مع وجود القيود المالية على الشياطين الحمر يظل الاقتراح الراهن هو ضم اللاعب من فيورنتينا على سبيل الإعارة؛ ومع اقتراب انتقال لاعب وسط فولهام جواو بالينيا إلى بايرن ميونخ، تعتمد تلك الصفقة على قدرة النادي على العثور على بديل، وبوجود بعض الأموال يبدو أن أمرابط قد يكون هو اللاعب المناسب.

هناك كثير من عدم اليقين بشأن مستقبل أمرابط داخل فيورنتينا، وفقًا لرئيس النادي روكو كوميسو: "هناك عروض أخرى له ولكني لا أعرف ما سيحدث غدًا هناك العديد من المفاوضات قائمة".

دخول فولهام في المنافسة جاء مفاجأة للبعض، وهذا يضع ضغطًا كبيرًا على مانشستر يونايتد لإتمام الصفقة.

إذا نجح فولهام في ضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا الذي ساهم في قيادة المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر، سيكون هذا ضربة كبيرة لفرص مانشستر يونايتد في تكوين خط وسط متوازن وقوي هذا الصيف.

تعرض تين هاج لانتقادات بسبب أداء خط وسط ميدانه في المباريات الثلاث الأولى للموسم، وهذا الأحد سيواجهون اختبارهم الأكبر حتى الآن برحلة إلى الإمارات لمواجهة آرسنال.