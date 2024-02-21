صعد به للمسرح .. النصر يُورط الفيحاء ويُعرضه لـ "سخرية" عالمية!

النصر يُواجه الفيحاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

يستعد الفيحاء لمواجهة الموسم مساء اليوم الأربعاء، ذلك حين يحل ضيفًا على النصر في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا على ملعب الأول بارك بالرياض.

وصول الفيحاء لتلك المرحلة من البطولة القارية يُعد إنجازًا تاريخيًا للنادي، ولكن مواجهته للنصر المتخم بالنجوم الكبار كلفه ثمنًا باهظًا!

مواجهة النصر بنجومه، كريستيانو رونالدو وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وغيرهم، جعله مراقب عالميًا من العديد من وسائل الإعلام وحسابات السوشيال ميديا المختلفة، بما قد يُوصف بأن النصر صعد بالنادي السعودي الصغير للمسرح العالمي ليراه العال أجمع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبقدر ما في ذلك من فوائد للفيحاء، إلا أنه جعله ضحية سخرية عالمية من أحد الحسابات البرازيلية المهتمة بالكرة السعودية عبر منصة إكس، حيث سخر من تعدد طرق كتابة اسم النادي في حساباته الرسمية على السوشيال ميديا.

حساب "Central do Arabão" أشار في تغريدة عبر "إكس" إلى أن اسم النادي السعودي مكتوب باللغة الإنجليزية بـ6 طرق مختلفة، معبرًا عن اندهاشه الكبير من ذلك وبطريقة ساخرة.