"صعب اللعب ضد 12" .. نجم إشبيلية يثير الجدل ولاعب ريال مدريد يرد بصورة

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين لاعبي إشبيلية وريال مدريد

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الإلكتروني بين الأرجنتيني ماركوس أكونيا، لاعب إشبيلية، وبين الإسباني داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، بعد تدخل عنيف من أكونيا على منافسه.

وتغلب ريال مدريد على مضيفه إشبيلية، أمس السبت، 2-1 في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وتعرض ماركوس أكونيا، لاعب إشبيلية للطرد المباشر في الدقيقة 83 بعد تدخله العنيف مع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد.

لم يعجب قرار الطرد بطل العالم مع الأرجنتين، أكونيا، الذي كتب بعد المباراة بصورة له "إستوري" على إنستجرام "الأمر يصبح صعبًا حين تلعب ضد 12 لاعبًا" في إشارة لانتقاده التحكيم لطرده من المباراة.

ما قاله أكونيا لم يعجب سيبايوس الذي رد سريعًا على حسابه الرسمي على تويتر بصورة لقدمه الدامية المتورمة من تدخل لاعب إشبيلية وقال: "ترك فريقك بعشرة لاعبين ثم العودة.. الآن هذه هي الصعوبة، حقًا".

وتتبقى مباراة لكل فريق على نهاية الدوري الإسباني الذي حسمه برشلونة، لكن إشبيلية لديه مباراة أهم يوم الأربعاء المقبل مع روما الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي البطولة التي يعد إشبيلية الأكثر تتويجًا بلقبها.