"صرفوه في الصيفية" .. جماهير الهلال تصب غضبها تجاه نجم الفريق قبل لقاء الشباب!

جماهير الهلال تُعبر عن غضبها تجاه أحد لاعبيها!

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عبرت جماهير نادي الهلال عن غضبها تجاه أحد لاعبي فريقها، وذلك قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراة الشباب في ديربي الرياض، ببطولة دوري روشن السعودي.

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وأعلن الهلال قبل انطلاق مباراته أمام الشباب، عن غياب الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، بسبب تعرضه لالتهاب جلدي في أصابع القدم.

وجاء نص تغريدة الهلال على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي كالآتي: "أوضحت الفحوص التي أجراها لاعب الهلال رينان لودي اليوم عن تعرضه لالتهاب جلدي في أصابع القدم، حيث فضّل الجهاز الفني استبعاده من قائمة الفريق أمام مضيفه الشباب".

وصبت جماهير الهلال غضبها على اللاعب البرازيلي بسبب كثرة غياباته للإصابات، حيث قال أحدهم: "التوقيع لمجرد التوقيه هذه نتيجته، الخيارات كثيرة في العالم، واللي اختار اللاعب هذا أتمنى ما يختار لنا بعد اليوم".

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بينما رد أكثر من مشجع هلالي، طالبوا بضرورة عودة اللاعب إلى أوروبا مرة أخرى، حيث قال أحدهم: "فترة الانتقالات الجايه صرفوه".

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