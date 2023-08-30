صراع لندني على نجم برشلونة وجواو فيليكس ينتظر بفارغ الصبر!

نجم برشلونة يتحكم بمستقبل جواو فيليكس.

مع اقتراب فترة الانتقالات من نهايتها، يبدو أن نجم برشلونة الشاب قد يتجه للرحيل عن كامب نو ليخوض تجربة جديدة في مسيرته.

وبحسب ما نشره فابريزيو رومانو، الصحفي المهتم بانتقالات اللاعبين، فإن تشيلسي وتوتنهام أبدوا اهتمامًا كبيرّا بالتعاقد مع أنسو فاتي لاعب برشلونة.

وأفادت الإذاعة الرياضية الإسبانية "COPE" أن فاتي يفكر في الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، بعد أن بدا أن خُطط تشافي بشأن النجم الشاب قد تغيرت بشكل جذري.

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كما أشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن وكيله، خورخي مينديز، يُبلغ الأندية بوضعه الحالي، مع وجود اهتمام من كلًا من توتنهام وتشيلسي للحصول على خدماته.

ومن جانب آخر، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن انضمام جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد إلى برشلونة مرهون ببيع فاتي، حيث لن يتمكن البرسا من تحمل تكلفة صفقة البرتغالي إلا حال وصول أموال إلى خزائنه بفضل بيع أنسو، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الفريق الكتالوني.

الجدير بالذكر أن فاتي تعرض لموسم مخيب للآمال بسبب الإصابة 2023/23، حيث أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية مؤخرًا إلى أن نجم برشلونة كان على استعداد للقتال من أجل مكانه تحت قيادة تشافي في كامب نو، إلا أنه الآن أصبح منفتحًا على فكرة الرحيل.