صراع ثنائي في الدوري الإسباني على موهبة ميلان

اللاعب سيرحل لا محالة..

كشفت تقارير من صحيفة "سبورت" الإسبانية عن اهتمام إسبانيول بالحصول على خدمات سامو كاستيخو، لاعب ميلان، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ولم يفلح كاستيخو في أن يكسب ثقة المدرب ماركو جيامباولو في بداية الموسم، ورغم وصول ستيفانو بيولي إلى سدة القيادة الفنية للروسونيري، لكن أيضًا ظلّ اللاعب حبيسًا لدكة البدلاء.

وبحسب ما أوردته التقارير، فإن إسبانيول ليس الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع كاستيخو، فأيضًا أتلتيكو مدريد يراقب موقف اللاعب تحسبًا لتقديم عرض له في الأيام المقبلة.

إسبانيول يسعى لإقناع ميلان بترك صاحب الـ24 عامًا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع عدم وجود بندء للشراء في الصيف كما جرت العادة.

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النادي الكتلاني يُعاني هذا الموسم بوضوح، حيث عاش أسوأ بداية له في تاريخ مشاركاته بالدوري الإسباني، ويقبع حاليًا في مؤخرة ترتيب الليجا بعد نهاية الدور الأول برصيد 10 نقاط فقط.

لذلك فيسعى مسؤولو إسبانيول إلى تدعيم الصفوف في سبيل تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية، ومع الظروف المحيطة بكاستيخو وعدم مشاركته، فإن فرصة انتزاعه مُعارًا قد تكون كبيرة إلا إذا داهم الأتليتي المفاوضات وأبدى جدية أكثر في الظفر به.

جدير بالذكر أن كاستيخو قد شارك في 8 مباريات فقط في السيري آ أغلبهم كبديل ليكون إجمالي عدد الدقائق التي لعبها حتى الآن 278 دقيقة فقط، ويبدو واضحًا أن الميلان في طريقه للتخلص من عدد من لاعبيه من أجل تحسين القائمة الحمراء وقد يكون هو أحد الراحلين بالفعل.