صراع ثلاثي للظفر بخدمات متوسط ميدان موناكو

هل يبقي في موناكو أم يرحل

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يدخل ثلاثي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، في صراع مفتوح من أجل ضم متوسط الميدان البلجيكي يوري تيليمانس من صفوف موناكو الفرنسي.

ويقضي يوري لاعب أندرلخت البلجيكي السابق، موسمه الثاني مع موناكو، حيث يعد من أهم لاعبي الفريق الفرنسي.

وتتنافس أندية، أرسنال وكذلك وست هام بالإضافة إلى نيوكاسل يونايتد من أجل الحصول على خدمات اللاعب، وفقًا إلى سكاي سبورت، بالحصول على خدماته بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء.

وخاض تيليمانس 30 مباراة الموسم الحالي في جميع المسابقات سجل خلالها 5 أهداف.

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كما يعد لاعبًا دولياً وساهم في حصول بلجيكا على المركز الثالث في كأس العالم الأخيرة لأول مرة في تاريخها.

وأنضم يوري مقابل 25 مليون يورو الموسم الماضي لصفوف فريق الإمارة الفرنسية.

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وكانت بعض التقارير قد ربطت اسم ميلان الإيطالي في الميركاتو الشتوي، من أجل ضم لاعب الوسط البلجيكي.

الجدير بالذكر أن يوري حقق لقب الدوري والكأس مع أندرلخت مرتين لكل مسابقة وهو لم يكمل الـ20 عامًا.