صراع المشاهدات .. حرب بين الهلال والنصر بسلاحي بيريرا وتاليسكا

مقاطع فيديو تقديم اللاعبين تُثير جدلًا واسعًا وصراعًا كبيرًا في تويتر

أعلن الهلال ظهر اليوم الجمعة رسميًا تعاقده مع ماثيوس بيريرا نجم وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وذلك بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وحقق مقطع الفيديو الخاص بصفقة الجناح البرازيلي أرقامًا مذهلة على صعيد المشاهدات، إذ حصد ما يزيد عن 12 مليون مشاهدة خلال 6 ساعات من نشره فقط، مما بدأ صراعًا قويًا وشرسًا بين جمهوري الهلال والنصر أطلق عليه من المغردين "صراع مشاهدات".

ما هو صراع المشاهدات بين جمهوري الهلال والنصر؟

تفاخر جمهور النصر منذ عدة أيام بالأرقام الممتازة التي حققها مقطع الفيديو الذي أعلن به النادي تعاقده مع أندرسون تاليسكا، إذ وصل إلى 13 مليون مشاهدة تقريبًا.

وكان ذلك الفيديو هو الأكثر مشاهدة بين مقاطع فيديوهات تقديم اللاعبين في تاريخ الدوري السعودي، ويبدو أن ذلك أثار حفيظة الجمهور الأزرق الذي كان ينتظر صفقة ناديه القادمة للرد.

الجمهور الهلالي رد جيدًا وبقوة من خلال تحقيق أرقامًا مذهلة تخص مشاهدات فيديو تقديم بيريرا، إذ نجح في تجاوز فيديو تاليسكا بعد ساعات قليلة من نشره، وهنا بدأ الصراع بين الجمهورين بهدف زيادة عدد مشاهدات كل فيديو على حساب الآخر.

وحرصت جماهير الفريقين على نشر الفيديو بقوة عبر حساباتهم الشخصية، وكذلك الحسابات الجماهيرية الخاصة بالناديين، ولم يتوقف ذلك الصراع حتى لحظة كتابة تلك السطور حتى أصبح كلًا من تاليسكا وبيريرا "تريند" في تويتر.

ما هو دور المريسل في صراع المشاهدات؟

وشارك بعض الصحفيين والمشاهير في هذا الصراع، وبينهم الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل، الذي نشر 16 تغريدة تضمنت فيديو تقديم تاليسكا مع تعليقات مختلفة منه.

واتهم المريسل في إحدى تغريداته الهلال بالاستعانة بالحسابات الإخبارية وبعض الإعلاميين والفنانين لنشر فيديو التعاقد مع بيريرا، وأشار إلى أن مشجعي الهلال اتجهوا لشراء مشاهدات وهمية، وكل هذا حسب كلامه لتجاوز مشاهدات فيديو تاليسكا الذي آلمهم بكل تفاصيله.

استعانوا بأغلب الحسابات الاخبارية و ببعض الاعلاميين و وصل الأمر لمن ترك الرياضة و الفنانيين ، بل وصل الحال لبعض مشجعينهم لشراء مشاهدات وهمية

كل هذا ليتجاوزوا مشاهدات هذا المقطع الذي آلمهم بكل تفاصيله

و يقولون ما نفكر في #النصر 😂🤣

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pic.twitter.com/DVdkGwWIug — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 6, 2021

ما هي أرقام مشاهدات فيديو تاليسكا وبيريرا حتى الآن؟

حتى لحظة كتابة تلك السطور، حصد فيديو تقديم تاليسكا 17.9 مليون مشاهدة ويبدو قريبًا جدًا من الوصول للمليون الـ18.

مقطع فيديو تقديم الهلال لنجمه الجديد بيريرا حصد حتى الآن 17.3 مليون مشاهدة، والرقم يتصاعد كل دقيقة.

فيما يبدو أن الأرقام مرشحة للزيادة بقوة خلال الساعات القادمة، إذ يسعى كل جمهور جاهدًا لحسم "صراع المشاهدات" لصالحه.

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