صراع الصدارة والإنقاذ - الاتحاد في ضيافة النصر

من سيتفوق في كلاسيكو الكرة السعودية؟

في تمام الثامنة من مساء الجمعة، تنطلق أحداث كلاسيكو الكرة السعودية، الذي سيجمع بين النصر والاتحاد، في قمة الجولة 14 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مقاعد ملعب استاد الملك فهد الدولي قد تشهد حضور أكثر من 70 ألف متفرج، وذلك لمتابعة المباراة المنتظرة من جانب جماهير ناديي النصر والاتحاد، لمشاهدة مباراة القمة المنتظرة.

النصر يدخل المباراة وعينه على تحقيق النقاط الثلاث، بأي طريقة من أجل الاستمرار على قمة الترتيب، والتي يحتلها برصيد 29 نقطة.

لا مجال للتعثر للنصر أمام الاتحاد، في ظل تواجد الهلال في المركز الثاني، بفارق نقطتين، حيث يتبقى للزعيم مباراة مؤجلة، في حالة الفوز فيها سيستعيد الصدارة من النصر بفارق نقطة.

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ولكن الخسارة النصر من الاتحاد، وفوز الهلال في مباراة الجولة 14 أمام الوحدة، والمباراة المؤجلة له أمام الفيصلي، سيكون الفارق بينهما 4 نقاط.

أما عن الاتحاد، موقفه لا يحسد عليه، باحتلاله المركز الثالث عشر، برصيد 13 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الفتح، الذي يصارع الهبوط.

لا مجال لخسارة الاتحاد أمام النصر، لأن الأمور ستزداد صعوبة، خاصة وأن الخسارة ستمنح الفرصة لفريق الفتح، للاقتراب من العميد، ومن ثم تبدأ المنافسة بقوة على عدم الهبوط.

بالإضافة إلى أن الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لفريق الاتحاد، يحاول إنقاذ موقفه، بعد سلسلة نتائج الفريق السلبية خلال الفترة الماضية، خاصة توديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على يد الفتح.