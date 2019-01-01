صراع إنجليزي ألماني على ضم نجم إيران في كأس آسيا

قد يرحل عن الدوري الروسي خلال الـ48 ساعة القادمة متوجهاً لدوري آخر

جذب سردار أزمون مهاجم المنتخب الإيراني، أنظار العديد من الأندية الأوروبية بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

أزمون يلعب حالياً في نادي روبن كازان الروسي، وسبق وأن ارتبط بالانتقال إلى نظيره الإنجليزي ليفربول.

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الآن تقارير صحفية لموقع "فوكس سبورت"، أكدت اهتمام ولفرهامبتون وبايرليفركوزن بالحصول على خدماته.

ويأتي ذلك بعد مستواه المميز في كأس آسيا بتسجيل 4 أهداف في 6 مباريات بالبطولة.

إنهاء أنيق .. جميل وراقي للهجمة من جانب ماريانو دياز ☂️☄️



ماذا تطلقون على هذه الطريقة في التسجيل بلهجتكم 🤔



( 🎥 : IG\realmadrid) pic.twitter.com/8VPIc5aIAh — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 29, 2019

ويقدم صاحب الـ24 عاماً أداء طيب مع فريقه في روسيا حيث سجل 5 وصنع 4 أهداف في 17 مباراة.

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ومن المتوقع أن يستمع روبن كازان للعروض المقدمة للاعب خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يعتبر رحيله وشيكاً قبل إغلاق السوق في أوروبا مساء الخميس المقبل.

جدير بالذكر أن رحلة أزمون مع إيران في كأس آسيا انتهت، بعد خروج بلاده على يد اليابان بثلاثية نظيفة في نصف النهائي.