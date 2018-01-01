صراع إسباني على التوقيع مع عبد الرحمن بابا

اللاعب لن يُكمل موسمه مع شالكه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يتنافس فياريال وجيرونا على التوقيع مع عبد الرحمن بابا مدافع تشيلسي الذي يلعب بالإعارة مع شالكه.

ودفع تشيلسي 21.7 مليون جنيه إسترليني لضم المدافع الغاني من أوجسبورج صيف 2015، لكنه لم ينجح في الظهور جيدًا ليُعيره النادي إلى شالكه بداية موسم 2016-2017.

وبعد بداية جيدة مع النادي الألماني تعرض بابا لإصابة في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية 2017 أبعدته عن اللعب لعام كامل مما أعاق مسيرته الكروية كثيرًا.

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وفي يناير 2018، أعير صاحب الـ24 عامًا من جديد لشالكه لمدة 18 شهرًا، لكنه لم ينجح في لعب أكثر من 327 دقيقة هذا الموسم ولذا تولدت رغبة لديه ولدى النادي الإنجليزي في قطع إعارته والبحث عن خيار جديد.

إذ يرغب اللاعب في اللعب معارًا لـ6 أشهر بهدف استعادة مستواه البدني والفني بعد الإصابة الصعبة، في محاولة منه لإحياء مسيرته الكروية التي تضررت بشدة، خاصة مع صعوبة حصوله على فرصة للعب في ستامفورد بريدج مع وجود الثنائي ماركوس ألونسو وإيمرسون.