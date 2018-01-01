داني أولمو يُعلق على أخبار عودته لبرشلونة

هدف عديد الأندية الأوروبية قد يعود لناديه الأول

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يُغلق داني أولمو لاعب دينامو زغرب باب عودته لبرشلونة، مؤكدًا أنه قضى سنوات رائعة هناك.

ويحظى المهاجم صاحب الـ20 عامًا باهتمام العديد من الأندية الأوروبية وأبرزها ميلان وليفربول ومانشستر يونايتد، علمًا أنه لعب في شباب البارسا لـ7 سنوات قبل أن يُغادر عام 2014 إلى دينامو زغرب، ولعب معه منذ ذلك الوقت 84 مباراة على مستوى الفريق الأول.

وقال وكيله "ماركو ناليتيليتش" قبل عدة أيام أن هناك اهتمامًا جديًا من ميلان به وأن الصفقة قد تُكلف ما يقرب من 25 مليون يورو، مرحبًا بخيار اللعب للروسونيري ومعتبرًا إياه وجهة جيدة لموكله.

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وأشارت التقارير الصحفية لأن برشلونة يتابع جيدًا تطور لاعبه السابق وقد تتولد لديه رغبة حقيقية في استعادته، وسُئل اللاعب عن ذلك، فأجاب لدياريو سبورت "مازلت أتابع برشلونة وأنا سعيد جدًا لصديقي كارلس ألينا لأنه يلعب. يحظون بموسم جيد لكن البارسا هو البارسا، يرغبون في الفوز بجميع المباريات والبطولات".

"لست نادمًا على ترك النادي رغم أنه كان قرارًا صعبًا للغاية. سأبقى دومًا مشجعًا للفريق، لقد قضيت هناك 7 سنوات ومازلت أحمل لهم الكثير من الود، وهم أحد أفضل أندية العالم".

أتم لاعب منتخب إسبانيا للشباب "من اللاعب الذي يُمكنه استبعاد اللعب للنادي؟ سنرى ما سيحدث في المستقبل ولا أريد إغلاق أي أبواب. مستقبلي يعتمد على وكيلي، فيما أنا أركز على كرة القدم".