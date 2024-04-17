صراحة وإنصاف.. تير شتيجن يلوم أراوخو ويخالف تشافي!

اللقطة التي أسالت الكثير من الحبر

تطرق الألماني مارك أندريه تير شتيجن إلى اللقطة المثيرة التي حولت مسار مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي حالة الطرد التي تعرض لها الأوروجوياني رونالد أراوخو.

وقال شتيجن لشبكة "موفيستار": "إذا كان الحكم سيصفر بوجود خطأ، فمن البديهي أن يمنح الورقة الحمراء، وبعدما رأيتها في الإعادات، نعم يمكن أن يصفر (يحتسبها خطأ) لقد أمسك به (أراوخو وباركولا)".

وخالف شتيجن بذلك التصريحات القوية التي أدلى بها مدربه تشافي هيرنانديز، والتي قال فيها إن الحالة لا تستحق الطرد المباشر على الإطلاق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف شتيجن: "نغادر نصف النهائي بغصة واضحة، أصبحت أشعر أننا لن نتجاوز إلى نصف النهائي على الإطلاق".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



كما شدد شتيجن على أن "الوقت ليس مثاليًا للتفكير في مباراة الأحد أمام ريال مدريد" بل إنه وقت "شحن البطاريات للعودة بأعلى مستوى من جديد".