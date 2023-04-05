صديق كريستيانو رونالدو بعد ثنائية العدالة: رحيله ضمن أحد أسوأ القرارات في التاريخ!

علي سمير
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Cristiano Ronaldo 2022-23Getty Images
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النجم البرتغالي يواصل سجله التهديفي المميز مع النصر

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وصف الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد وقدوم فاوت فيخورست بدلًا منه بأحد أسوأ الصفقات في التاريخ.

مورجان كان صاحب الحوار المثير للجدل الذي خرج به رونالدو بمنتصف الموسم، وتسبب في رحيله عن الشياطين الحمر بعد خلافه مع المدرب إريك تين هاج، ليأتي فيخورست على سبيل الإعارة كحل مؤقت في يناير الماضي.

وعلى الجانب الآخر انضم رونالدو إلى النصر السعودي في صفقة تاريخية، وتأقلم سريعًا على الأجواء ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا في 11 مباراة مع الفريق حتى الآن بعد الثنائية التي سجلها أمس، الثلاثاء، في الفوز على العدالة 5/0.

وفي هذا السياق قال مورجان:"هدفان آخران لرونالدو مع النصر، وهو الشيء الذي يوحي مرة أخرى بأن قرار إريك تين هاج بالتخلي عنه من أجل فيخورست يدخل ضمن أسوأ القرارات في تاريخ كرة القدم".

يذكر أن فيخورست نجح في تسجيل هدفين فقط في 19 مباراة لعبها مع يونايتد بكل المسابقات هذا الموسم، ولم ينجح في تسجيل أي أهداف بالدوري الإنجليزي مع الشياطين الحمر حتى الآن.

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