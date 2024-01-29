صديق ديكو.. برشلونة يفكر في مدرب "لا يملك الحمض النووي للبارسا"!

3 أسباب تسهل مهمة البارسا

منذ أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الرحيل في نهاية الموسم الجاري، ولم تتوقف وسائل الإعلام عن الحديث حول خليفته المحتمل في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن اسمًا جديدًا انضم إلى الخيارات المطروحة لقيادة الفريق الكتالوني في الموسم المقبل، هو سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو.

وأوضحت أن هناك عدة أمور تسهّل مهمة برشلونة في التعاقد مع كونسيساو، أولها أن "عقده ينتهي في الصيف المقبل (سيكون تعاقدًا مجانيًا)، كما أنه يرتبط بعلاقة قوية مع ديكو المدير الرياضي للبارسا، وسبق أن تزاملا في بورتو (كلاعبين)".

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كما أن وكيل أعمال كونسيساو هو خورخي مينديز الذي يرتبط بعلاقة مميزة مع جوان لابورتا، رئيس برشلونة، وهناك العديد من الصفقات بينهما.

وختمت الصحيفة: "بالطبع لا يملك كونسيساو الحمض النووي لبرشلونة، لكنه تميز بأسلوب لعب في بورتو (خلال السنوات الماضية)، يقترب من فكر البارسا الذي يميل إلى اللعب الهجومي، كما يراهن على الشباب".