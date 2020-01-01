شقيقة رونالدو تهاجم ساري بعد السقوط أمام نابولي

الهجوم مستمر على المدرب الإيطالي

قامت إلما شقيقة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالدفاع عن شقيقها والهجوم على ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس، بعد خسارة نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي.

بطولة جديدة خسرها رونالدو مع يوفنتوس أمس الأربعاء، بعد الهزيمة من نابولي 4/2 بركلات الترجيح، عقب التعادل السلبي بدون أهداف في الوقت الأصلي.

اتهامات عديدة طالت ساري عقب المباراة، بسبب الأداء الذي ظهر به الفريق، كما تعرض رونالدو كذلك لبعض الهجوم من الجماهير.

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وهو ما علقت عليه إلما عبر حسابها بموقع "إنستجرام":"ماذا يمكنك أن تفعل؟ قمت بكل شيء ولن تفعل المعجزات بمفردك دائماً".

وأضافت:"لا أستطيع أن أفهم طريقة اللعب التي ظهر بها الفريق ولكن لا يمكنك فعل أكثر مما قمت به".

وتنضم بذلك شقيقة المهاجم البرتغالي، لمجموعات كبيرة من الجماهير والنقاد في إيطاليا، في الهجوم على ساري وطريقة لعبه ونتائج الفريق منذ قدومه من تشيلسي الصيف الماضي.

يذكر أن هذه كانت المرة الأولى التي يخسر فيها رونالدو نهائيين متتاليين في مسيرته، ولكن أمامه فرصة للتعويض في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.