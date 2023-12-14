"صدمني ولم أستطع النوم" .. نجم مانشستر سيتي "حامل الكرات" يتحدث عن جوارديولا!

صدمة كبيرة للنجم الشاب...

التغلب على الإصابات والعودة إلى الملاعب والنجاح مرة أخرى، يعتبر سيناريو من أكثر سيناريوهات كرة القدم إثارة ومتعة، وما أجمله عندما يتوج بهدف وأداء مشرف، وهذا ما فعله ميكا هاميلتون مع مانشستر سيتي.

وشارك ميكا هاميلتون، لاعب مانشستر سيتي، مع فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام النجم الأحمر، وتمكن من ترك بصمته سريعًا وتسجيل الهدف الأول له ولفريقه بعد مرور 19 دقيقة من اللقاء، كما تحصل على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وبعد مشاركته بالأمس أمام الفريق الصربي، أصبح ميكا خامس أصغر لاعب إنجليزي، يشارك في دوري أبطال أوروبا، بعمر 20 عامًا و30 راشفورد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعانى هاميلتون، من قبل من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة وصلت إلى 18 شهرًا، بسبب الإصابة في الكاحل، ولكن اللاعب الشاب تغلب عليها وعاد للتألق وظهر مع الفريق الأول في ناديه.

وقال ميكا، في تصريحات صحفية عن مشاركته الأوروبية الأولى: "لم أكن أتوقع أن يحدث هذا بصراحة، لقد دخلت إلى غرفة الاجتماعات، وكان بيب يختار التشكيلة، واختارني في مركز الجناح الأيمن".

وتابع: "لقد كنت في حالة صدمة، مع قدمي الهلامية كل شيء كان جنونيًا، لم أستطع النوم كنت أحاول أستوعب كل شيء، ولكن بمجرد نزولي إلى الملعب اعتقدت أنني بحاجة إلى اللعب بدون خوف، ثم استغليت الفرصة عندما سنحت لي".